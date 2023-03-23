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14:18, 23 марта 2023Спорт

Клуб НХЛ отказался от формы в поддержку ЛГБТ из-за россиян

Клуб НХЛ «Чикаго» отказался от формы в поддержку ЛГБТ из-за играющих за команду россиян

Фото: Jamie Sabau / USA TODAY Sports / Reuters

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Чикаго Блэкхокс» отказался от использования формы в поддержку ЛГБТ на разминке перед матчем регулярного чемпионата против «Ванкувер Кэнакс». Об этом сообщает The Athletic.

Решение приняла служба безопасности «Чикаго». В клубе обеспокоились тем, что у российских игроков команды могут быть проблемы на родине из-за действующего в России закона о полном запрете на пропаганду ЛГБТ. Планировалось, что игроки «Чикаго» выйдут на раскатку в свитерах с изображением радуги.

За «Чикаго» выступают трое российских хоккеистов: вратарь Антон Худобин, защитник Никита Зайцев и форвард Павел Гоголев.

8 марта сообщалось, что хоккеисты «Миннесоты Уайлд» не надели форму в поддержку ЛГБТ на раскатку перед матчем, хотя это было запланировано. Вместо этого несколько игроков обмотали свои клюшки радужной лентой и использовали тематические шайбы во время разминки.

Ранее от участия в акции отказались игроки «Нью-Йорк Рейнджерс». Кроме того, не стал надевать радужную форму российский хоккеист «Филадельфии Флайерс» Иван Проворов, за что был раскритикован. Однако клуб заступился за Проворова.

Алексей Гусев
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