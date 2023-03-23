Названы самые популярные у россиян недорогие автомобили

«СберАвто»: в 2023 году самыми популярными автомобилями ценой до 1 млн рублей стали Lada

Самыми популярными автомобилями ценой до одного миллиона рублей среди россиян стали Lada, Kia и Volkswagen. Об этом говорится в исследовании сервиса для покупки и продажи авто онлайн «СберАвто». Документ есть в распоряжении редакции «Ленты.ру».

За первые три месяца 2023 года на машины в этой категории пришлось 37 процентов сделок через сервис. Лишь три процента продаж — новые автомобили, преимущественно, Lada Granta.

Продажи отечественных автомобилей составляют 14 процентов, а Kia и Volkswagen — по 8 процентов. Помимо них, популярными названы такие марки, как Nissan, Hyundai, Chevrolet и Ford.

Как правило, автомобили стоимостью до одного миллиона рублей покупают в Москве. У жителей столицы большим спросом пользуются Lada Granta, в Санкт-Петербурге — Kia Rio, в Екатеринбурге — Ford Focus, в Казани — Kia Rio, в Челябинске — Lada Granta, в Краснодаре — Hyundai Solaris, а в Самаре — Lada Granta.

В начале 2023 года россияне купили 868 257 машин с пробегом, что на 16 процентов больше по сравнению с январем-февралем прошлого года. Активнее граждане приобретали подержанные автомобили иностранных марок, их было продано 634 485 штук против 233 772 автомобилей российского производства. Популярнее всего стала отечественная марка Lada: за первые два месяца года россияне купили 202 545 таких автомобилей. Также среди лидеров Toyota (94 564 машины), Kia (51 213 автомобилей), Hyundai (45 078 автомобилей) и Nissan (42 611 машин).

Вместе с ростом спроса на подержанные автомобили начали увеличиваться и цены на них. В начале 2023 года авто с пробегом подорожали на 6,7 процента. С ноября-декабря 2022 года средняя цена на них выросла до 800 тысяч рублей.