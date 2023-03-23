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12:49, 23 марта 2023Мир

Дания заинтересовалась таинственным объектом на «Северном потоке»

В Дании заявили, что таинственный объект на «Северном потоке» долго находился в воде

Фото: Swedish Coast Guard / Getty Images

Власти Дании заинтересовались таинственным объектом на «Северном потоке» и заявили, что обнаруженный предмет долгое время находился в воде. Об этом сообщает датская газета Jyllands-Posten.

Согласно переписке датских властей, на которую ссылается издание, объект, возможно, длительно находился в море, так как успел зарасти. При этом отмечается, что сведений о находке на единственной неповрежденной трубе очень мало.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия предполагает наличие еще одного взрывного устройства на «Северном потоке» и запросила у Дании возможность проверить трубопровод. По словам политика, в 30 километрах от места теракта на российском газопроводе обнаружен столбик-антенна.

16 марта глава датского МИД Ларс Лекке Расмуссен заявил, что Россия не будет допущена к расследованию по «Северным потокам». Позже в российском МИД такую позицию назвали лохотроном.

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Виктория Кондратьева
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