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12:43, 23 марта 2023Спорт

Жена Усика высмеяла Фьюри

Екатерина Усик, жена Александра Усика, назвала Тайсона Фьюри цыганской королевой
Тайсон Фьюри

Тайсон Фьюри. Фото: Chris Farina / Globallookpress.com

Екатерина Усик, жена украинского боксера-тяжеловеса Александра Усика, в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) отреагировала на срыв боя супруга с британцем Тайсоном Фьюри.

Cупруга украинца высмеяла соперника мужа, опубликовав коллаж, на котором Фьюри предстал в образе женщины в платье. «Цыганская королева», — так назвала фото Усик, намекая на прозвище британца Цыганский Король. «И напоследок: быть жадным очень плохо. Все лучшее впереди», — добавила жена Усика.

22 марта менеджер Усика Эгис Климас объявил об отмене поединка украинца с британцем, который должен был состояться 29 апреля и переговоры о котором шли с осени 2022 года. «Неважно, насколько Усик пошел на компромисс, ему все равно выдвигали новые требования», — подчеркнул он.

В активе Фьюри 33 победы, одна ничья и ни одного поражения. Он владеет чемпионским поясом в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

На счету Усика 20 побед в 20 поединках. Он удерживает чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и WBA Super в супертяжелом весе.

Алексей Гусев
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