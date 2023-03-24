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16:11, 24 марта 2023Ценности

Актриса появилась на публике с пятнами фейковой крови на лице

Актриса Кравалхо нарисовала на лице отпечаток руки в знак поддержки No More Stolen Sisters
Аулии Кравальо

Аулии Кравальо. Фото: Cindy Ord / Getty Images

Американская актриса Аулии Кравалхо появилась на публике с пятнами фейковой крови на лице и привлекла внимание фотографов. Снимки публикует Daily Mail.

22-летняя знаменитость посетила премьеру драматического сериала «Сила» в белом платье длины макси с блестящими камнями. В руках она держала небольшую сумку в тон образа. При этом волосы девушки были собраны в небрежный пучок, а на ее лице краской нарисовали отпечаток руки, цвет которого имитировал кровавый след.

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По словам Кравалхо, она сделала данный мейкап в знак солидарности с движением No More Stolen Sisters. «Я поддерживаю движение No More Stolen Sisters. Речь идет о пропавших без вести и убитых женщинах из числа коренных народов», — пояснила телезвезда в интервью одному из репортеров, работавших на ковровой дорожке.

В октябре 2021 года Кайли Дженнер снялась голой в крови и стала мемом в соцсетях. На размещенных снимках 24-летняя знаменитость позирует на белом фоне голой с распущенными волосами, при этом ее тело покрыто красной жидкостью, которая имитирует кровь.

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Майя Пономаренко
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