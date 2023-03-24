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21:46, 24 марта 2023Мир

Макрон заявил о готовности ЕС помочь Зеленскому «победить» Россию

Эммануэль Макрон: лидеры стран ЕС заявили о готовности помочь Зеленскому «победить» Россию
СюжетСанкции против России:
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Pool / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что лидеры стран Европейского союза в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердили готовность помочь Киеву «победить» Россию. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы продолжим помогать Украине на всех уровнях — политическом, экономическом, военном и гуманитарном столько, сколько потребуется», — сказал политик.

23 марта Зеленский заявил, что принятие нужных для украинской стороны решений затягивается. Политик заявил, что откладываются введение новых санкций против России, организация «саммита формулы мира» и решения по евроинтеграции Украины.

Ранее Украина попросила США предоставить дополнительное вооружение. Разговор на соответствующую тему прошел между руководителем офиса Зеленского Андреем Ермаком и советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

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Марина Совина
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