Стало известно о патрулировании у «Северных потоков» за четыре дня до взрыва

ВМС Дании и Швеции патрулировали район у «Северных потоков» за четыре дня до взрыва

Военно-морские силы (ВМС) Дании и Швеции патрулировали район у российских газопроводов «Северный поток-1» и «Северный-поток-2» за четыре дня до взрыва. Об этом сообщает британская газета Times.

Отмечается, что датский патрульный корабль P524 Nymfen 21 сентября 2022 года отправился в дальний район Балтийского моря, где сам отключил транспондер и несколько часов не обнаруживался международными системами отслеживания морского движения. В тот день судно впервые за многие годы обогнул балтийский остров Борнхольм, рядом с которым проложены газопроводы, «и направился на северо-восток к дальним границам предполагаемого радиуса действия датских радаров».

Согласно данным издания, необычная активность кораблей в районе трубопроводов могла быть связана с находившейся недалекого от «Северных потоков» подводной лодкой или неизвестным судном с выключенным транспондером.