Премьер Франции осудила насилие во время протестов

Премьер Франции Борн назвала неприемлемым насилие во время протестов против реформы

Премьер-министр Франции Элизабет Борн осудила проявления насилия со стороны протестующих против повышения правительством пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Свою позицию она озвучила в Twitter.

Борн заявила, что проводить демонстрации и выражать свое несогласие с решениями властей — это право жителей страны, однако насилие и ущерб неприемлемы. Также она поблагодарила полицию и аварийные службы, которые были мобилизованы во время беспорядков.

В середине марта Борн воспользовалась статьей 49.3 конституции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста без голосования в парламенте. Ранее этот закон уже вызвал сильную волну протестов во Франции, большинство из них собирало более миллиона участников по всей стране. Демонстрации сопровождались столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и беспорядками.

Лидер фракции правой партии «Национальное объединение» во французском парламенте Марин Ле Пен предупреждала, что правительство Франции создало условия для «социального взрыва» среди граждан.

Более одного одного миллиона человек вышли на манифестации против повышения пенсионного возраста во Франции. В то же время, по информации Всеобщей конфедерации труда (ВКТ), участие в акциях протеста приняли более 3,5 миллиона человек. В частности, МВД Франции насчитало 119 000 протестующих в Париже, в то время как BKT заявила о 800 тысячах протестующих на улицах столицы.

Вечером 23 марта протестующие французы подожгли здание мэрии Бордо. К демонстрантам присоединились прибывшие на место пожарные.