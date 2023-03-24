В США решили ограничить доступ детей к социальным сетям

Губернатор американского штата Юта ограничил доступ к соцсетям детям младше 18 лет

В США решили ограничить доступ к соцсетям несовершеннолетним. Об этом сообщает CNN.

Губернатор штата Юта Спенсер Кокс подписал два закона запрещающих детям, не достигшим 18 лет, использовать соцсети с 22:30 до 6:30. Также несовершеннолетние обязаны получать согласие опекуна, прежде чем присоединиться к платформам социальных сетей.

В рамках законопроекта, соцсети должны будут проводить проверку возраста для всех жителей штата Юта, запрещать всю рекламу для несовершеннолетних и вводить комендантский час. Закон также потребует, чтобы социальные платформы предоставляли родителям доступ к учетным записям их подростков. Он вступит в силу 1 марта 2024 года.

Новая норма была принята после того, как американские законодатели в течение многих лет призывали к принятию мер по защите подростков в интернете. Они опасаются, что социальные платформы представляют опасность для молодых пользователей, так как допускают новые формы издевательств и преследований, усугубляя то, что в стране описывается как кризис психического здоровья подростков.

В 2022 году в США посчитали число погибших из-за популярного TikTok-челленджа детей. Журналистка из США Оливия Карвилл посчитала смерти детей и подростков, о которых сообщалось в СМИ, а также учла судебные протоколы и беседы с членами семей погибших несовершеннолетних. «За последние 18 месяцев блэкаут-челлендж связывали со смертями как минимум 15 детей в возрасте 12 лет и младше», — подвела она итог.