Россиянка плюнула в Вечный огонь и попала под следствие

В Саратове возбудили дело в отношении 19-летней девушки, плюнувшей в Вечный огонь

В Саратове Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело в отношении 19-летней местной жительницы по факту осквернения места захоронения братской могилы. Об этом в пятницу, 24 марта, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ведомства.

По данным следствия, вечером 17 марта фигурантка в состоянии алкогольного опьянения совершила противоправные действия у памятника «Борцам социалистической революции 1917 года» в саду имени Радищева, записала их на видео и выложила в социальные сети.

По данным «Интерфакса», на видео две девушки танцуют около памятника, во время чего одна из них плюет в огонь. За это девушку на пять суток поместили под арест по статье 20.1 («Мелкое хулиганство») КоАП РФ. Однако председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.