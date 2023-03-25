Американский фигурист ответил на вопрос об отсутствии россиян на чемпионате мира

Американский фигурист Бэйтс заявил, что ЧМ в прекрасном состоянии в отсутствии россиян

Американский фигурист Эван Бэйтс ответил на вопрос об отсутствии россиян на чемпионате мира 2023 года в японской Сайтаме. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Видя атмосферу сегодня на арене, можно оценить любовь к фигурному катанию», — заявил спортсмен. Он подчеркнул, что фигурное катание находится в прекрасном состоянии, а уровень конкурентности на чемпионате мира высокий во всех дисциплинах.

Японка Каори Сакамото стала победительницей турнира, набрав 224,61 балла. На втором месте расположилась кореянка Ли Хэ Ин с 220,94 балла. Третье место заняла бельгийка Луна Хендрикс, имея в активе 210,42 балла.

Российские фигуристки не принимали участие в чемпионате мира из-за санкций Международного союза конькобежцев (ISU). Запрет для отечественных спортсменов начал действовать 1 марта прошлого года. С 2015-го по 2017-й, а также в 2019-м и 2021-м победительницами женского одиночного турнира становились россиянки.