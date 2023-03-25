ЦСКА проиграл «Локомотиву» в матче четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ

ЦСКА проиграл «Локомотиву» со счетом 0:1 в пятом матче 1/4 финала плей-офф КХЛ

Московский ЦСКА проиграл ярославскому «Локомотиву» в пятом матче четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственную шайбу в составе «Локомотива» забросил нападающий Максим Березкин в большинстве.

Счет в серии до четырех побед стал 3:2 в пользу ЦСКА. Следующий матч команды проведут 27 марта в Ярославле.

ЦСКА является действующим обладателем Кубка Гагарина. В прошлом сезоне в финальной серии армейцы оказались сильнее магнитогорского «Металлурга».