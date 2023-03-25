Олимпийский чемпион Гашек назвал ложью заявления IIHF об отстранении сборной России

Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек в Twitter прокомментировал решение Международной федерации хоккея (IIHF) продлить отстранение россиян.

Гашек назвал ложью высказывания IIHF об отстранении сборной России. «Вы дурите людей, вы дурите российских спортсменов. Почему бы вам не указать истинную причину? Вам больше никто не доверяет», — посчитал он. Спортсмен выразил мнение, что IIHF должна сказать правду об отстранении россиян.

22 марта совет IIHF продлил отстранение сборных России и Белоруссии от турниров. В организации заявили, что возвращение команд на мировую арену небезопасно. Отмечается, что сборные не примут участия во всех турнирах под эгидой организации до конца сезона-2023/2024.

28 февраля 2022 года IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях под своей эгидой. Также Россия была лишена права на проведение чемпионата мира-2023 и молодежного первенства планеты.