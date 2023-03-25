Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Авангард
Сегодня
14:00 (Мск)
Металлург Мг
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/2 финала - Восток. 5-й матч
ЦСКА
0:0
Перерыв
live
Локомотив
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/2 финала - Запад. 5-й матч
Филадельфия Флайерз
Сегодня
20:00 (Мск)
Детройт Ред Уингз
НХЛ - регулярный чемпионат
Бостон Брюинз
Сегодня
20:00 (Мск)
Тампа-Бэй Лайтнинг
НХЛ - регулярный чемпионат
Нэшвилл Предаторз
Сегодня
21:00 (Мск)
Сиэтл Кракен
НХЛ - регулярный чемпионат
Лос-Анджелес Кингз
Сегодня
23:00 (Мск)
Виннипег Джетс
НХЛ - регулярный чемпионат
Калгари Флэймз
Сегодня
23:00 (Мск)
Сан-Хосе Шаркс
НХЛ - регулярный чемпионат
18:01, 25 марта 2023Спорт

Врач назвала плюсы в текущем состоянии Костомарова

Реаниматолог Юдина заявила, что Роман Костомаров уже пережил самый тяжелый этап лечения

Фото: Anatoly Lomohov / Globallookpress.com

Реаниматолог-анестезиолог Мария Юдина назвала плюсы в текущем состоянии олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова. Ее слова приводит msk1.ru.

Врач заявила, что Костомаров уже пережил самый тяжелый этап лечения, так как уже может дышать самостоятельно. «В наше время ни сепсис, ни полиорганная недостаточность — это не приговор. Все решаемо», — посчитала она. По мнению Юдиной, реабилитация фигуриста может продлиться не один месяц.

23 марта «Московский комсомолец» со ссылкой на источник в больнице сообщил, что Костомарову удалили несколько пальцев на левой руке. Отмечалось, что из-за приема большого количества сильнодействующих лекарств у спортсмена начались серьезные проблемы с печенью.

Костомаров был госпитализирован 10 января. У него выявили левостороннюю пневмонию в сочетании с гриппом B. Telegram-каналы 112 и Mash писали, что фигуристу ампутировали левую стопу, а также несколько пальцев на обеих руках.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Военные ВСУ назвали самое смертоносное российское оружие
59-летняя Лолита показала несовершенства фигуры в нижнем белье
Канье Уэст вновь полюбил евреев из-за фильма «Мачо и ботан»
В Минтрансе заявили об усилении охраны Крымского моста
Уничтожение российскими артиллеристами системы М777 под Донецком попало на видео
Перечислены побочные эффекты популярной диеты
В Минтрансе сообщили об отсутствии проблем при движении по Крымскому мосту
Врач назвала плюсы в текущем состоянии Костомарова
В США раскритиковали Зеленского за оборону Артемовска
Гвинет Пэлтроу обвинила 76-летнего лыжника в домогательствах на склоне
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.