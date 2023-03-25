Врач назвала плюсы в текущем состоянии Костомарова

Реаниматолог Юдина заявила, что Роман Костомаров уже пережил самый тяжелый этап лечения

Реаниматолог-анестезиолог Мария Юдина назвала плюсы в текущем состоянии олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова. Ее слова приводит msk1.ru.

Врач заявила, что Костомаров уже пережил самый тяжелый этап лечения, так как уже может дышать самостоятельно. «В наше время ни сепсис, ни полиорганная недостаточность — это не приговор. Все решаемо», — посчитала она. По мнению Юдиной, реабилитация фигуриста может продлиться не один месяц.

23 марта «Московский комсомолец» со ссылкой на источник в больнице сообщил, что Костомарову удалили несколько пальцев на левой руке. Отмечалось, что из-за приема большого количества сильнодействующих лекарств у спортсмена начались серьезные проблемы с печенью.

Костомаров был госпитализирован 10 января. У него выявили левостороннюю пневмонию в сочетании с гриппом B. Telegram-каналы 112 и Mash писали, что фигуристу ампутировали левую стопу, а также несколько пальцев на обеих руках.