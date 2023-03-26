Власти Тульской области созвали совещание после взрыва в Киреевске

Глава Тульской области Дюмин проведет совещание после взрыва в Киреевске

Кадр: Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти.»

Глава Тульской области Алексей Дюмин проведет срочное совещание после взрыва в Киреевске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя правительства региона.

«Сейчас начнется совещание по поводу произошедшего. Его проведет губернатор Алексей Дюмин», — заявил собеседник агентства.

26 марта в городе Киреевске Тульской области произошел взрыв. По информации Единой дежурно-диспетчерской службы района, взрыв прозвучал в 15:19 на Дорожной улице. Три человека получили ранения. По данным Минздрава, здоровью пострадавших ничто не угрожает.

Предварительной причиной взрыва в Киреевске Тульской области названо падение беспилотного летательного аппарата. Представитель экстренных служб заявил, что упавший объект нес боеприпас. Следователи обнаружили на месте происшествия обломки украинского БПЛА.