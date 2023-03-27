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11:49, 27 марта 2023Спорт

Украинским фехтовальщицам запретили провести политическую акцию на турнире

Украинским шпажисткам запретили провести политическую акцию на этапе Кубка мира в Китае

Фото: Eibner-Pressefoto / Maximili / Globallookpress.com

Украинским фехтовальщицам запретили провести политическую акцию на турнире в Китае. Об этом в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) рассказала шпажистка Дарья Варфоломеева.

Украинские спортсменки пытались развернуть плакат и сфотографироваться с ним во время этапа Кубка мира в Китае. «Организаторы и Международная федерация фехтования (FIE) не позволили нам этого сделать», — заявила Варфоломеева.

10 марта стало известно, что FIE решила вновь допустить российских и белорусских спортсменов к турнирам. Возвращение спортсменов на старты состоится не раньше середины апреля 2023 года. После этого Германия и Финляндия в знак протеста отказались проводить соревнования с участием россиян.

Российские и белорусские спортсмены по решению FIE были временно отстранены от соревнований с марта 2022 года.

Андрей Стрельцов
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