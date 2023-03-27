Приезд Зеленского в Запорожскую область назвали «самозванщиной»

Рогов заявил, что приезд Зеленского в Запорожскую область является самозванщиной

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал «самозванщиной» приезд президента Украины Владимира Зеленского в подконтрольную Киеву часть Запорожской области. Об этом сообщает РИА Новости.

«Зеленский, посещая прифронтовые регионы, продолжает свое турне самопиара на смерти украинцев в угоду западным интересам. Его приезд во временно оккупированный украинскими войсками город Запорожье — самозванщина», — заявил Рогов.

По словам главы движения, никто из местных жителей Зеленского «не звал и не ждал», его там ненавидят. Этим объясняется сопровождение украинского президента большим числом вооруженных военных, поскольку Зеленский боится жителей Запорожской области, так как понимает, что его воспринимают там как врага, отметил Рогов.

В понедельник, 27 марта, президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции Вооруженных сил республики (ВСУ) в подконтрольной Киеву части Запорожской области. 22 марта он побывал на позициях украинской армии на артемовском направлении.