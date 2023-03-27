В сборную Словакии отказались вызывать играющих в России хоккеистов

Словацкая федерация хоккея отказалась вызывать в сборную на ЧМ выступающих в КХЛ игроков

Словацкая федерация хоккея отказалась вызывать в сборную выступающих в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) игроков. Слова помощника главного тренера команды Петера Фрюгауфа приводятся на сайте Федерации хоккея страны.

Фрюгауф рассказал, что в сборной вели длительные беседы с игроками из КХЛ. Он подчеркнул, что хоккеисты были исключены из состава команды на чемпионат мира 2023 года ради спокойствия и концентрации остальных игроков. Тренер добавил, что выступающие в России спортсмены достаточно результативны для борьбы за место в команде.

В начале мая власти Латвии, Чехии, Финляндии и Швеции запретили хоккеистам из КХЛ выступать за сборные страны. Отмечалось, что решение касается спортсменов, которые продолжат играть в клубах российской лиги в следующем сезоне.

В феврале 2022 года Международная федерация хоккея отстранила сборные России и Белоруссии от международных турниров. На фоне этого многие легионеры КХЛ начали покидать команды.