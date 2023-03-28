Племянница Гагарина отреагировала на первую публикацию фото с места его гибели

Племянница Гагарина рассказала о первой публикации фото с места гибели космонавта

Племянница Юрия Гагарина, заведующая Мемориальным комплексом Ю. А. Гагарина Тамара Филатова в разговоре с «Лентой.ру» усомнилась, что кадры с места гибели великого космонавта сегодня могут быть интересны широкой публике. Она также рассказала, как своими глазами впервые увидела место трагедии.

«Даже не знаю, насколько сейчас это может быть интересно людям. Как правило, интерес больше проявляют музейные сотрудники, космонавты, те, кто был рядом с Гагариным. Но вчера мы проводили мероприятие, многие люди интересовались, что же случилось на самом деле, какая причина гибели», — добавила Филатова.

Она рассказала, что, хотя Гагарин и погиб в марте, родных на место трагедии пустили только в августе. Там все еще лежали обломки самолета, на котором разбился космонавт.

«Мы увидели огромную заполненную водой яму, собирали мелкие осколки самолета. Но главное, мы смогли представить, как падал самолет: пока он падал, он срезал березы. И срезаны они были под очень острым углом и до самой земли. Сейчас этого уже, конечно, не видно», — поделилась женщина.

Накануне, 27 марта, Государственный архив впервые опубликовал фотографии с места гибели Гагарина. На кадрах видны обломки фюзеляжа двухместного учебно-тренировочного самолета МиГ-15УТИ, на котором выполнял полет Гагарин и военный летчик Владимир Серегин.

В декабре 2022 года архив Центра подготовки космонавтов рассекретил личное дело Юрия Гагарина. В документ входит анкета, таблица о прохождении воинской службы, сведения о семье, перечень должностей в отряде космонавтов и другие сведения.