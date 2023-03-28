В Кремле выразили сожаление из-за решения Совбеза ООН

Песков заявил, что Россия с сожалением отнеслась к решению Совбеза ООН по Nord Stream

В Кремле сожалеют из-за отказа Совета Безопасности ООН поддержать российскую резолюцию о проведении международного расследования взрывов на нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

«Мы считаем, что все должны быть заинтересованы в объективном расследовании с привлечением всех заинтересованных сторон, всех тех, кто может пролить свет на заказчиков и исполнителей этого террористического акта», — сказал представитель Кремля.

27 марта Совбез ООН не принял российскую резолюцию о создании международной комиссии для расследования произошедшего на «Северных потоках». Документ не набрал нужного количества голосов из-за позиции ряда стран Запада. За принятие резолюции проголосовали Россия, Китай и Бразилия, против не проголосовал никто, остальные страны воздержались от ответа.

27 сентября 2022 года компания Nord Stream AG заявила о беспрецедентных разрушениях на двух газопроводах компании — «Северный поток» и «Северный поток-2», которые идут по дну Балтийского моря в Германию. Позже германские следователи допустили, что за подрывами газопроводов могут стоять представители одной из западных стран.