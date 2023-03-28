Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:48, 28 марта 2023Мир

В Кремле выразили сожаление из-за решения Совбеза ООН

Песков заявил, что Россия с сожалением отнеслась к решению Совбеза ООН по Nord Stream
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В Кремле сожалеют из-за отказа Совета Безопасности ООН поддержать российскую резолюцию о проведении международного расследования взрывов на нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

«Мы считаем, что все должны быть заинтересованы в объективном расследовании с привлечением всех заинтересованных сторон, всех тех, кто может пролить свет на заказчиков и исполнителей этого террористического акта», — сказал представитель Кремля.

27 марта Совбез ООН не принял российскую резолюцию о создании международной комиссии для расследования произошедшего на «Северных потоках». Документ не набрал нужного количества голосов из-за позиции ряда стран Запада. За принятие резолюции проголосовали Россия, Китай и Бразилия, против не проголосовал никто, остальные страны воздержались от ответа.

27 сентября 2022 года компания Nord Stream AG заявила о беспрецедентных разрушениях на двух газопроводах компании — «Северный поток» и «Северный поток-2», которые идут по дну Балтийского моря в Германию. Позже германские следователи допустили, что за подрывами газопроводов могут стоять представители одной из западных стран.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Глеб Бажуткин
Обсудить
Последние новости
В России отреагировали на решение СБ ООН по «Северным потокам»
В России увеличились запасы непроданного жилья
Суд снял арест с имущества блогерши Белоцерковской по делу о фейках про ВС РФ
В Запорожской области нашли более 500 патронов и снаряд для «Града»
Вероятность отказа ВСУ от использования снарядов с обедненным ураном оценили
Известный российский ресторатор с женой погибли в лобовом столкновении с фурой
Власти Украины решили подать в суд на монахов Почаевской лавры
Четверо подельников сожгли 71-летнего сторожа-пенсионера вместе со складом
Россиянам назвали вернувшийся в моду тренд из 2000-х годов
Популярная курортная страна Азии одобрила продление безвиза для россиян
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.