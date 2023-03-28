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10:48, 28 марта 2023Спорт

Трусова оценила возможность исполнения пятерного прыжка

Российская фигуристка Александра Трусова заявила, что исполнить пятерной прыжок реально

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Российская фигуристка Александра Трусова оценила возможность исполнения пятерного прыжка. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на эфир «Детского радио».

По ее словам, выполнить этот элемент реально. «В принципе, пробовала, но не учила. Пока нет, но это возможно. Мой любимый — лутц», — завила спортсменка.

В апреле прошлого года Трусова рассказала о желании исполнить пятерной прыжок. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин раскритиковал россиянку. «А нет, случайно, желания откататься чисто с четверными и тройным акселем хоть раз? А нет ли желания завоевать хотя бы один титул?» — поинтересовался он.

Трусова — первая в истории женского одиночного катания исполнительница четверного сальхова, тулупа и лутца в рамках официальных соревнований. На счету 18-летней фигуристки бронза чемпионата мира и две бронзовые медали первенства Европы.

Алексей Гусев
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