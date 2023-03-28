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01:44, 28 марта 2023Мир

Китай заподозрил ряд стран в желании скрыть данные о подрыве «Северных потоков»

Постпредство КНР в ООН: ряд стран хотят скрыть данные о диверсии на «Северных потоках»
СюжетДиверсии в России

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Заместитель постоянного представителя Китая при Организации объединенных наций (ООН) Гэн Шуан заявил, что страны, которые не поддержали в Совете Безопасности ООН проект резолюции о расследовании диверсий на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2», что-то скрывают. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, ряд стран утверждали, что необоснованные обвинения предопределяют итоги следственных действий. «Наоборот, расследование в ООН является наиболее подходящим и надежным способом проведения расследования», — заявил он.

Шуан добавил, что, если эти государства блокируют разрешение международного расследования, «то это вызывает сомнения относительно того, что они что-то скрывают».

27 марта сообщалось, что Совет Безопасности ООН не принял резолюцию России и Китая о расследовании диверсий на «Северных потоках». Белоруссия, Венесуэла, КНДР, Никарагуа, Сирия и Эритрея выступили соавторами.

Резолюцию поддержали Россия, Китай и Бразилия, против не проголосовал никто, Албания, Великобритания, Габон, Гана, Мальта, Мозамбик, ОАЭ, США, Франция, Швейцария, Эквадор, Япония воздержались от голосования.

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Марина Совина
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