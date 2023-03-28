В Британии оценили состояние банковской системы на фоне кризиса
Замглавы Минфина Великобритании по экономическим вопросам Джон Глен прокомментировал состояние банковской системы страны на фоне кризиса швейцарского банка Credit Suisse и банкротства американского банка Silicon Valley Bank. Его слова приводит агентство Reuters.
Глен оценил состояние банковской системы Британии на фоне кризиса и назвал ее очень устойчивой. Он подчеркнул, что после глобального финансового кризиса 15 лет назад страна приняла несколько довольно смелых решений, которые привели к результату.
Замглавы британского минфина добавил, что кредитные организации не заметили отток депозитов на фоне «неудачи» региональных кредиторов в США Silicon Valley Bank и Signature Bank.
Ранее независимый эксперт в сфере промышленности и энергетики Леонид Хазанов предупредил об угрозе нового глобального кризиса. По его мнению, изменить ситуацию может решение банковского кризиса на Западе и отмена санкций против России.
Банковский кризисе на Западе стал обсуждаться после закрытия ряда крупных банков. Сначала сообщалось о банкротстве американского Silicon Valley Bank, что стало его крупнейшим крахом в стране со времен финансового кризиса в 2008 году. Затем закрылись банки Silvergate и Signature Bank. В Европе с проблемами столкнулся Credit Suisse.