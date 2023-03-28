В Британии оценили состояние банковской системы на фоне кризиса

Замглавы Минфина Британии Глен назвал устойчивой банковскую систему на фоне кризиса

Замглавы Минфина Великобритании по экономическим вопросам Джон Глен прокомментировал состояние банковской системы страны на фоне кризиса швейцарского банка Credit Suisse и банкротства американского банка Silicon Valley Bank. Его слова приводит агентство Reuters.

Глен оценил состояние банковской системы Британии на фоне кризиса и назвал ее очень устойчивой. Он подчеркнул, что после глобального финансового кризиса 15 лет назад страна приняла несколько довольно смелых решений, которые привели к результату.

Замглавы британского минфина добавил, что кредитные организации не заметили отток депозитов на фоне «неудачи» региональных кредиторов в США Silicon Valley Bank и Signature Bank.

Ранее независимый эксперт в сфере промышленности и энергетики Леонид Хазанов предупредил об угрозе нового глобального кризиса. По его мнению, изменить ситуацию может решение банковского кризиса на Западе и отмена санкций против России.

Банковский кризисе на Западе стал обсуждаться после закрытия ряда крупных банков. Сначала сообщалось о банкротстве американского Silicon Valley Bank, что стало его крупнейшим крахом в стране со времен финансового кризиса в 2008 году. Затем закрылись банки Silvergate и Signature Bank. В Европе с проблемами столкнулся Credit Suisse.