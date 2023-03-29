Полиция начала проверку журналиста Красовского

Baza: полиция проверяет журналиста Красовского из-за конфликта в самолете

Полиция проверяет журналиста, экс-руководителя «RT Россия» Антона Красовского из-за конфликта в самолете. Об этом стало известно Baza.

В издании напомнили, что конфликтная ситуация произошла, когда Красовский вылетал из Шереметьево рейсом «Москва-Ташкент». По информации Baza, соседи журналиста в какой-то момент попросили его говорить тише по телефону, однако он возмутился, и начался скандал. Отмечается, что в самолет вызвали полицию, Красовского сняли с рейса, с ним провели профилактическую беседу.

Впоследствии представители авиакомпании обратились в полицию с просьбой принять меры к журналисту. Правоохранительные органы начали проверку. Источники Baza при этом заявили, что максимальное наказание, которое грозит экс-главе «RT Россия» — административная статья о хулиганстве и штраф суммой 500 рублей.

О том, что Красовского сняли с рейса из-за конфликта, сообщалось 4 марта. Журналист рассказал, что ему пришлось покинуть самолет, и резко высказался об авиакомпании. Кроме того, Красовский пожаловался, что его сотрудники не выразили желания помочь ему.

Ранее стало известно, что суд на Украине заочно приговорил Красовского к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества. Его признали виновным в публичных призывах к геноциду и свержению конституционного строя.

В октябре 2022 года в эфире программы «Антонимы» на канале RT Красовский высказался об украинских детях. «А топить таких надо было. Топить этих детей. (...) Раз сказал, что москали оккупировали [Украину], сразу бросаешь его в реку с бурным течением», — сказал он, обсуждая со своим гостем писателем Сергеем Лукьяненко его поездку на Украину в 1980-е годы. Позже главный редактор канала Маргарита Симоньян сообщила о приостановке сотрудничества RT с журналистом. Через некоторое время Красовский извинился за свои слова о детях.