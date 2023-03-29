Экс-чемпион UFC назвал брата Нурмагомедова самым опасным бойцом в легчайшем весе

Экс-чемпион UFC Сехудо назвал Умара Нурмагомедова самым опасным бойцом в легчайшем весе

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Генри Сехудо назвал россиянина Умара Нурмагомедова самым опасным бойцом в легчайшем весе. Сехудо высказался об этом на своем YouTube-канале.

«Умар — самый жесткий вызов для любого соперника, включая меня. Он может биться, он может бороться, он может боксировать, он разносторонне развит», — отметил Сехудо.

29 октября прошлого года Умар Нурмагомедов, который является двоюродным братом Хабиба Нурмагомедова, заявил о намерении стать чемпионом промоушена к 2024 году. «Мне почти 27, и я готов к чемпионским боям. И не имеет никакого значения, кто будет разделять со мной клетку», — добавил он.

14 сентября сообщалось, что Умар Нурмагомедов подписал новый контракт с UFC на несколько поединков. «Я очень рад этому приключению и хочу поблагодарить всех причастных к нему людей», — рассказал боец.

В профессиональной карьере Нурмагомедов провел 16 поединков, не потерпев в них ни одного поражения. В UFC он провел четыре боя.