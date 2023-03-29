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11:18, 29 марта 2023Мир

В Совбезе РФ заявили о недопустимости ядерной войны для России

Секретарь Совбеза РФ Патрушев: Россия привержена позиции недопустимости ядерной войны

Фото: www.imago-images.de / Globallookpress.com

Россия привержена позиции недопущения ядерной войны и военного конфликта между ядерными державами. С таким заявлением выступил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, его цитирует ТАСС.

«Россия, со своей стороны, сохраняет полную приверженность данному заявлению и в соответствии с его содержанием убеждена в необходимости предотвратить любую военную конфронтацию между странами, обладающими ядерным оружием», — сказал он на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Нью-Дели.

Патрушев также отметил, что «провокационное поведение Запада в контексте кризиса на Украине» противоречит заключенным 3 января 2022 года договоренностям лидеров стран «ядерной пятерки», которые утверждают тезис о недопустимости военного столкновения с применением ядерного оружия.

Ранее стало известно, что Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) обсудит размещение Россией ядерного оружия в Белоруссии 31 марта. Заседание инициировано западными делегациями и назначено на текущей неделе в пятницу.

26 марта Путин объявил, что Россия и Белоруссия договорились о размещении тактического ядерного оружия на территории республики, строительство хранилища для него будет завершено к 1 июня.

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Глеб Бажуткин
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