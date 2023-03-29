Форварда «Локомотива» Артема Дзюбу признали лучшим игроком марта в РПЛ

Нападающего «Локомотива» Артема Дзюбу признали лучшим игроком Российской премьер-лиги (РПЛ) в марте. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Форвард оформил хет-трик в матче против «Ростова», а также забил мяч и совершил результативную передачу в игре с «Краснодаром». На титул игрока месяца претендовали также нападающий «Локомотива» Максим Глушенков, форвард «Динамо» Константин Тюкавин, Дмитрий Воробьев, представляющий «Оренбург» и игрок ЦСКА Федор Чалов.

34-летний Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» 8 февраля. Соглашение с московским клубом рассчитано до конца сезона-2022/2023.

Дзюба — четырехкратный чемпион России в составе петербургского «Зенита». Вместе со сборной России нападающий дошел до четвертьфинала чемпионата мира-2018.