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12:01, 29 марта 2023Спорт

Дзюбу признали лучшим игроком марта в РПЛ

Форварда «Локомотива» Артема Дзюбу признали лучшим игроком марта в РПЛ
Артем Дзюба (справа)

Артем Дзюба (справа). Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Нападающего «Локомотива» Артема Дзюбу признали лучшим игроком Российской премьер-лиги (РПЛ) в марте. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Форвард оформил хет-трик в матче против «Ростова», а также забил мяч и совершил результативную передачу в игре с «Краснодаром». На титул игрока месяца претендовали также нападающий «Локомотива» Максим Глушенков, форвард «Динамо» Константин Тюкавин, Дмитрий Воробьев, представляющий «Оренбург» и игрок ЦСКА Федор Чалов.

34-летний Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» 8 февраля. Соглашение с московским клубом рассчитано до конца сезона-2022/2023.

Дзюба — четырехкратный чемпион России в составе петербургского «Зенита». Вместе со сборной России нападающий дошел до четвертьфинала чемпионата мира-2018.

Ксения Курашкина
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