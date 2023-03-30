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18:12, 30 марта 2023Спорт

Глава МОК объяснил санкции против России

Глава МОК Бах заявил, что санкции против России ввели за нарушение олимпийского перемирия

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах объяснил введение санкций против России. Его слова приводит РИА Новости.

Бах заявил, что Россию наказали за нарушение олимпийского перемирия. Он добавил, что вопрос об олимпийском перемирии на время Олимпийских игр-2024 в Париже должен быть инициирован правительством Франции на генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций (ООН).

Ранее Бах заявил, что 206 Национальных олимпийских комитетов поддерживают рекомендации МОК по допуску россиян на турниры под нейтральным флагом. Он отметил, что комиссии спортсменов из Африки и Азии готовы разрешить россиянам и белорусам выступать на соревнованиях под своими флагами.

28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности, рекомендуется отстранить от участия в турнирах.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили сборные России и Белоруссии по рекомендации МОК. Решение об участии представителей этих стран в Олимпиаде-2024 до сих пор не принято.

Андрей Стрельцов
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