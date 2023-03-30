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13:22, 30 марта 2023Россия

Названа дата выборов нового губернатора Омской области

Выборы губернатора Омской области после отставки Буркова пройдут в сентябре 2023 года
СюжетОтставка губернатора:

Фото: Абзал Калиев / РИА Новости

Выборы нового губернатора Омской области после отставки Александра Буркова пройдут 10 сентября 2023 года. Эту дату назвали представители избиркома региона, заявление пресс-службы приводит «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Омской области, временно исполняющим обязанности (врио) главы региона назначен председатель правительства Донецкой народной республики Виталий Хоценко, финалист конкурса «Лидеры России», проходившего в 2018-2019 годах.

Уточняется, что выбор этой даты определяется федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», согласно которому при досрочном прекращении главой региона своих обязанностей голосование проходит во второе воскресенье сентября.

Отставка Буркова — третья за две недели. 15 марта Владимир Путин сменил главу Чукотки Романа Копина. Ему на смену пришел бывший первый зампред правительства Луганской народной республики, выходец из компании «Сибур» Владислав Кузнецов.

17 марта о сложении полномочий объявил губернатор Смоленской области Алексей Островский.

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Марк Леонов
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