Международный паралимпийский комитет оставит в силе отстранение россиян

Международный паралимпийский комитет оставит в силе отстранение российских спортсменов

Международный паралимпийский комитет (МПК) оставит в силе отстранение российских и белорусских спортсменов. Об этом со ссылкой на заявлении организации сообщает Associated Press.

В МПК отметили, что не собираются возвращаться к рассмотрению допуска сборных России и Белоруссии к соревнованиям в течение еще нескольких месяцев. «Такие решения обычно принимают члены МПК на Генеральной ассамблее. Она соберется снова в третьем квартале этого года», — уточнили в организации.

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в турнирах.

16 ноября 2022 года МПК приостановил членство России и Белоруссии. Уточнялось, что за это предложение проголосовали 64 члена организации, против — 39, еще 16 стран воздержались. В России это решение назвали незаконным.