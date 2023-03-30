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21:08, 30 марта 2023Спорт

Гейджи высказался о возможном поединке с Махачевым

Американец Джастин Гейджи заявил, что мог бы нокаутировать россиянина Ислама Махачева
Джастин Гейджи

Джастин Гейджи. Фото: Per Haljestam-USA TODAY Sports / Reuters

Американский боец смешанного стиля (MMA) Джастин Гейджи высказался о возможном поединке с россиянином Исламом Махачевым. Его слова доступны на YouTube-канале TMZSports.

«Думаю, бой получился бы тяжелым для всех. Так или иначе, он чемпион. Я должен выступить идеально», — заявил он. Гейджи отметил, что мог бы нокаутировать Махачева.

19 марта Гейджи нанес поражение азербайджанцу Рафаэлю Физиеву на турнире UFC 286. Встреча продлилась все три раунда. Всего в его активе 24 победы при четырех поражениях.

12 февраля Махачев одержал победу над австралийцем Александром Волкановски на турнире UFC 284 единогласным решением судей. Он впервые защитил завоеванный в октябре титул чемпиона организации в легком весе. Всего в профессиональной карьере Махачев одержал 24 победы и потерпел одно поражение.

Дарья Коршунова
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