Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:54, 30 марта 2023Мир

Посольство США запросило официального уведомления об аресте Гершковича

Посольство США в Москве запросило официального уведомления об аресте журналиста Гершковича

Фото: Bulkin Sergey / news.ru via globallookpress.com

Посольство США в России направило запрос Москве на предоставление официального уведомления об аресте американского журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Об этом 30 марта рассказал заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател, трансляция брифинга велась на YouTube канале Госдепа.

«Посольство США в Москве запросило официальное уведомление о его аресте, Россия должна его предоставить согласно нашему двустороннему консульскому соглашению», — отметил Пател.

Он подчеркнул, что с «учетом российских административных процедур и требований безопасности» на эту процедуру уйдет несколько дней.

Американские дипломаты рассчитывают на встречу с арестованным журналистом Гершковичем в рамках консульского доступа в ближайшие дни. Подчеркивается, что Штаты сейчас сосредоточены на выяснении обстоятельств и консульском доступе к Гершковичу.

Материалы по теме:
В США начался масштабный банковский кризис. Борьба с инфляцией и всплеск паники: как возникла угроза мировой экономике?
В США начался масштабный банковский кризис.Борьба с инфляцией и всплеск паники: как возникла угроза мировой экономике?
16 марта 2023
«Красные линии уже пройдены» Почему, несмотря на проблемы в экономике, Германия отправляет Украине все больше оружия?
«Красные линии уже пройдены»Почему, несмотря на проблемы в экономике, Германия отправляет Украине все больше оружия?
24 марта 2023

30 марта Эван Гершкович был задержан в Екатеринбурге. Его подозревают в сборе сведений, составляющих государственную тайну. Речь идет о материалах, касающихся предприятия российской оборонной промышленности. В отношении Гершковича возбуждено уголовное дело по статье 276 Уголовного кодекса России («Шпионаж»). Позднее Лефортовский суд Москвы арестовал журналиста до 29 мая, ближайшее время он проведет в СИЗО «Лефортово».

Позже глава Госдепартамента США Энтони Блинкен заявил, что США обеспокоены ситуацией с арестом в России американского гражданина. В этот же день администрация США призвала всех американцев покинуть Россию в свете ареста корреспондента.

В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова рассказала, что говорить об обмене подозреваемого в шпионаже корреспондента Гершковича рано.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Путин подписал указ о весеннем призыве в армию
65-летняя актриса призвала наслаждаться старостью
Посольство США запросило официального уведомления об аресте Гершковича
Американский ветеран спрогнозировал побег Зеленского в Израиль
В Ростовской области из-за снегопада перекрыли участок трассы М-4 «Дон»
Стало известно о планах Британии отправить ВСУ снаряды с обедненным ураном
Женщина попыталась похитить ставшего знаменитостью толстого кота
Замглавы следственного управления МВД российского города остался без диплома
Россиянину дали шесть лет за гибель девяти человек от суррогатного алкоголя
Звезда «Дома-2» пожаловалась на продажу квартиры из-за развода с мужем
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.