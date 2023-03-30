Посольство США запросило официального уведомления об аресте Гершковича

Посольство США в Москве запросило официального уведомления об аресте журналиста Гершковича

Посольство США в России направило запрос Москве на предоставление официального уведомления об аресте американского журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Об этом 30 марта рассказал заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател, трансляция брифинга велась на YouTube канале Госдепа.

«Посольство США в Москве запросило официальное уведомление о его аресте, Россия должна его предоставить согласно нашему двустороннему консульскому соглашению», — отметил Пател.

Он подчеркнул, что с «учетом российских административных процедур и требований безопасности» на эту процедуру уйдет несколько дней.

Американские дипломаты рассчитывают на встречу с арестованным журналистом Гершковичем в рамках консульского доступа в ближайшие дни. Подчеркивается, что Штаты сейчас сосредоточены на выяснении обстоятельств и консульском доступе к Гершковичу.

30 марта Эван Гершкович был задержан в Екатеринбурге. Его подозревают в сборе сведений, составляющих государственную тайну. Речь идет о материалах, касающихся предприятия российской оборонной промышленности. В отношении Гершковича возбуждено уголовное дело по статье 276 Уголовного кодекса России («Шпионаж»). Позднее Лефортовский суд Москвы арестовал журналиста до 29 мая, ближайшее время он проведет в СИЗО «Лефортово».

Позже глава Госдепартамента США Энтони Блинкен заявил, что США обеспокоены ситуацией с арестом в России американского гражданина. В этот же день администрация США призвала всех американцев покинуть Россию в свете ареста корреспондента.

В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова рассказала, что говорить об обмене подозреваемого в шпионаже корреспондента Гершковича рано.