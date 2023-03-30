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19:52, 30 марта 2023Мир

В Госдуме высказались о задержании журналиста The Wall Street Journal

Депутат Госдумы Журова заявила, что говорить об обмене журналиста WSJ Гершковича рано

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Говорить об обмене подозреваемого в шпионаже корреспондента The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича рано, заявила первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. О задержании американского журналиста депутат высказалась в беседе с «Лентой.ру».

Ранее в Екатеринбурге был задержан корреспондент московского бюро американской газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович. Его подозревают в сборе сведений, составляющих государственную тайну. Речь идет о материалах, касающихся предприятий российской оборонной промышленности. В отношении Гершковича возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ («Шпионаж»).

У наших спецслужб есть вопросы к нему. В ближайшее время мы узнаем подробности

Светлана Журовадепутат Госдумы

Журова отметила, что говорить об обмене Гершковича на данный момент рано.

«Обмен может произойти только между уже осужденными гражданами, как было с американской баскетболисткой Бриттни Грайнер. То есть это возможно тогда, когда есть какой-то предмет для разговора. Сейчас это только подозрения, и, может быть, все будет нормально: его адвокаты докажут непричастность, и все будет хорошо», — заявил депутат.

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Ранее Лефортовский суд Москвы арестовал Гершковича по делу о шпионаже. Срок ареста установлен до 29 мая. Журналист находится в статусе подозреваемого. Адвокат Гершковича Даниил Берман заявил, что его не пустили в суд.

Издание WSJ отвергло обвинения против журналиста в шпионаже.

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты обеспокоены ситуацией с арестом в России американского гражданина и журналиста.

8 декабря американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в России за контрабанду наркотиков, обменяли на россиянина Виктора Бута. Предварительно обоих осужденных помиловали.

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Варвара Кошечкина
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