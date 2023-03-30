Захарова прокомментировала призыв Белого дома к американцам покинуть Россию

Захарова предположила, что призыв Белого дома к американцам покинуть РФ касался шпионов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала призыв координатора стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джона Кирби к американцам с просьбой покинуть Россию. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По ее словам, речь идет о тех, кто занимается шпионажем. «Мне кажется, Джон забыл перед словом "американцев" добавить "занимающихся шпионажем". Наверное, это было сказано между строк», — сыронизировала она.

Ранее глава Госдепартамента США Энтони Блинкен также призвал американских граждан покинуть Россию. Таким образом он отреагировал на арест в Екатеринбурге американского гражданина и журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Его заподозрили в том, что он собирал составляющие государственную тайну материалы о предприятии российской оборонной промышленности.