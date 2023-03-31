В Европе захотели упростить ликвидацию банков

В ЕС захотели упростить ликвидацию обанкротившихся банков за счет гарантирования вкладов

Страны Евросоюза (ЕС) захотели использовать фонды гарантирования депозитов для более простой ликвидации обанкротившихся банков. О том, что такая возможность обсуждается, сообщает Bloomberg.

Помогать предлагается кредиторам, у которых недостаточно собственного капитала и облигаций для погашения долгов перед вкладчиками перед закрытием. Если сумма средств, которые банк не может возместить, превышает восемь процентов от всех его обязательств, он сможет обратиться в финансируемый отраслью Единый фонд урегулирования споров.

Механизм предлагают ввести, чтобы обезопасить незастрахованных вкладчиков, на счетах которых хранится более 100 тысяч евро, и чтобы избежать возмещения убытков за счет налогоплательщиков, как это практиковалось во время финансового кризиса 2008 года.

Новый механизм еще обсуждается — предположительно, его обнародуют в середине апреля. Как отмечают источники агентства, система будет работать на строгих условиях, и резервы будут использовать только для сохранения стоимости активов обанкротившегося банка до их передачи новой организации.

О банковском кризисе на Западе заговорили в марте после банкротства американского Silicon Valley Bank (SVB). Его крах, случившийся на фоне повышения процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США, стал крупнейшим в стране со времен финансового кризиса 2008 года.

После SVB закрылись банки Silvergate и Signature Bank. В Европе с проблемами столкнулся Credit Suisse, его поглотил более крупный банк UBS.