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19:08, 31 марта 2023Силовые структуры

В Москве осудят 66-летнего пенсионера за убийство молодой жены

В Москве будут судить 66-летнего мужчину, застрелившего 30-летнюю жену

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Москве суд рассмотрит дело 66-летнего местного жителя, застрелившего молодую жену, чье тело было обнаружено в автомобиле на востоке столицы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Пенсионера обвиняют по части 1 статьи 105 («Убийство») и части 1 статьи 222 («Незаконный оборот оружия и боеприпасов») УК РФ.

5 декабря в ходе проверки показаний на месте мужчина сообщил, что сначала выпустил в 30-летнюю супругу одну пулю, но позже услышал, что она еще жива, и произвел еще несколько выстрелов в нее.

Предварительным мотивом преступления стали личные неприязненные отношения, возникшие у мужчины на почве ревности и имущественного конфликта. По его словам, они не были разведены, но и не жили вместе.

Днем 4 декабря в автомобиле у жилого дома на улице Вешняковской было обнаружено тело женщины 1992 года рождения с огнестрельными ранениями. У обвиняемого было изъято огнестрельное оружие системы Нагана, патроны и глушитель.

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Екатерина Власова
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