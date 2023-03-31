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13:24, 31 марта 2023Бывший СССР

В Кремле заявили об опасности призывов разместить ядерное оружие на Украине

Песков: призывы разместить ядерное оружие на Украине создают гипотетическую опасность
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Евгения Новоженина / Reuters

Призывы разместить ядерное оружие на Украине создают гипотетическую опасность. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Комментируя публикацию на сайте президента Украины Владимира Зеленского петиции о размещении в стране американского ядерного оружия, представитель Кремля заявил, что Россия не может не обращать внимания на подобную «очень опасную тенденцию».

Песков подчеркнул, что не ко всем появляющимся там петициям стоит относиться серьезно, отметив при этом, что тема размещения на Украине ядерного оружия актуализируется не впервые. «Давайте вспомним Мюнхенскую конференцию, когда о такой возможности говорил сам президент [Украины Владимир] Зеленский», — напомнил он.

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Алевтина Запольская
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