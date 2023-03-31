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12:22, 31 марта 2023Россия

Ростовский губернатор рассказал о ситуации на заснеженной трассе М-4

Губернатор Ростовской области Голубев: расчистка заносов на трассе М-4 Дон продолжается

Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

Расчистка заносов на заснеженной трассе М-4 «Дон» продолжается. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

По словам главы региона, многокилометровая пробка на трассе начала рассасываться, движение на М-4 началось в обе стороны.

«Есть сложные участки, где ведется расчистка заносов. Непростая ситуация на съезде с М-4 в сторону Волгоградской области. Легковой транспорт движется интенсивнее, с грузовым ситуация сложнее», — сообщил он.

30 марта из-за обильного снегопада и метели в нескольких городах Ростовской области ввели режим ЧС. Позже в региональном ГИБДД сообщили о приостановке движения транспорта по участку М-4. В результате образовалась огромная пробка, в которой водители были вынуждены провести больше суток.

Нескольким водителям потребовалась медицинская помощь.

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Марк Леонов
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