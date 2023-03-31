В послании Лукашенко белорусам усмотрели два сигнала Западу

Политолог Коктыш назвал слова о ядерном оружии главным посланием Западу в речи Лукашенко

В своем ежегодном послании народу и Национальному собранию президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал два важных сигнала в сторону Запада, заявил доцент кафедры политической теории МГИМО МИД РФ Кирилл Коктыш. В беседе с «Лентой.ру» он описал, к каким тезисам выступления белорусского лидера должны прислушаться в западных странах.

«Главный сигнал для Запада очевиден: это готовность Белоруссии разместить на своей территории ядерное оружие России. Это существенно увеличивает безопасность белорусов (...), и начиная с этого момента попытки инвестировать в госперевороты в Белоруссии теряют смысл», — объяснил специалист.

Другой сигнал, о котором рассказал Коктыш, — это призыв Лукашенко объявить на Украине перемирие.

«Вторая важная мысль, которая прозвучала, — это мирные предложения Белоруссии. Это очень внятная попытка спасти целостность Украины и ее суверенность», — добавил эксперт.

31 марта Лукашенко огласил ежегодное послание белорусскому народу и Национальному собранию. В ходе выступления президент Белоруссии сделал ряд резонансных заявлений относительно международной повестки: он, в частности, предложил объявить на Украине перемирие и запретить переброску оружия для обеих сторон конфликта.

Более того, Лукашенко сказал, что в случае необходимости Белоруссия готова договориться с Россией о размещении на своей территории стратегического ядерного оружия. «Надо будет — мы с [президентом России Владимиром] Путиным решим и введем сюда, если надо, и стратегическое [ядерное] оружие, — отметил он.