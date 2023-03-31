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20:59, 31 марта 2023Экономика

Венгрия поможет Украине удвоить доход от российской нефти

Reuters: двойной тариф за прокачку нефти по «Дружбе» согласилась заплатить венгерская MOL

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Платежи по увеличенному в два раза тарифу на прокачку российской нефти через Украину согласилась взять на себя крупнейшая венгерская нефтеперерабатывающая компания MOL, основной покупатель сырья. Об этом со ссылкой на источники в отрасли сообщает Reuters.

Они утверждают, что расходы на транспортировку в любом случае закладывались в тариф, так что нет никакой разницы между тем, чтобы платить самостоятельно или через «Транснефть».

О намерении Украины удвоить доход от транзита нефти стало известно 25 марта. Повышение станет уже вторым за год — в январе тариф вырос на 18,3 процента, до 13,6 доллара за тонну. В Киеве объясняли такое требование необходимостью постоянного восстановления инфраструктуры, которая разрушается в результате боевых действий на территории страны.

В «Транснефти» подтверждали намерение украинской стороны, но указывали, что им неизвестно, насколько и с какого срока произойдет повышение. СМИ отмечали, что вначале Киев должен согласовать свое решение с Венгрией и Словакией.

Ранее сообщалось, что в феврале поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба», несмотря на отсутствие каких-либо санкций для этого маршрута, сократились в три раза по сравнению с показателями того же периода 2022 года, до 939,3 тысячи тонн. Полностью остановились поставки в Германию и Польшу, упала прокачка в Венгрию и Словакию, нарастила поставки только Чехия.

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Платон Щукин
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