Застрявший в пробке на М-4 военный с ранением рассказал о ночи на трассе

У застрявшего в пробке на М-4 военного с ранением Эдуарда ночью открылось кровотечение

Раненый военный Эдуард, который застрял на занесенной снегом трассе М-4 «Дон», провел в пробке ночь. За это время у него открылось кровотечение, мужчина боялся, что у него разойдутся швы. О ночи на трассе мужчина рассказал в разговоре с «Лентой.ру».

Эдуард сообщил, что его везли в больницу в Луганской народной республике (ЛНР) из Нижнего Новгорода, где он был на реампутации культи после минно-взрывной травмы. Мужчина подорвался на противопехотной мине.

«Мы въехали вчера в пробку часов в семь вечера, но не придали этому значения. Подумали, ну пробка и пробка, бывает, может быть, авария, сейчас рассосется и движение возобновится. Максимум думали стоять в ней ну час, ну два, не больше. Это все-таки федеральная трасса», — пояснил он.

С семи вечера до четырех утра они не продвинулись даже на метр, рассказал Эдуард. При этом люди реагировали на происходящее спокойно, помогали друг другу и делились различными вещами: сигаретами, лекарствами, водой. В пробке находились даже большие семьи. Оператор при звонках на 112, добавил он, просто бросала трубку, когда узнавала, откуда звонят.

«Ночью было тяжело. Из-за ранения открылось кровотечение, культю в дороге раструсило. Боялся, что швы разойдутся, но в итоге все обошлось. Морально помогали просто незнакомые люди, которые писали в личку слова поддержки! Было очень необычно такое. Все привыкли, что в "человейниках" каждый сам за себя, а здесь очень удивило подобное! Я последний раз такое помню лишь в детстве», — рассказал военнослужащий.

30 марта из-за обильного снегопада и метели в нескольких городах Ростовской области ввели режим ЧС. Позже в региональном ГИБДД сообщили о приостановке движения транспорта по участку М-4. В результате образовалась огромная пробка, в которой водители были вынуждены провести больше суток.