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04:15, 1 апреля 2023Бывший СССР

Рогов оценил обстановку в Энергодаре после визита гендиректора МАГАТЭ на ЗАЭС

Рогов назвал спокойной ситуацию в Энергодаре после визита Гросси на Запорожскую АЭС
Рафаэль Гросси

Рафаэль Гросси. Фото: Georges Schne / Globallookpress.com

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов оценил ситуацию в Энергодаре после визита генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), назвав ее тихой и спокойной, сообщает ТАСС.

«Ситуация не изменилась, слава Богу, тихо и спокойно», — заявил он.

Рогов уточнил, что украинские военные за последнюю неделю обстреляли пригород Токмака, Молочанска, Веселого и Мелитополя. По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводят обстрелы средней интенсивности.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что США и Украина готовы принести в жертву своим политическим амбициям безопасность на Запорожской атомной электростанции. Он отметил, что они полностью игнорируют интересы безопасности крупнейшей в Европе атомной станции.

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Марина Совина
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