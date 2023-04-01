Рогов оценил обстановку в Энергодаре после визита гендиректора МАГАТЭ на ЗАЭС

Рогов назвал спокойной ситуацию в Энергодаре после визита Гросси на Запорожскую АЭС

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов оценил ситуацию в Энергодаре после визита генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), назвав ее тихой и спокойной, сообщает ТАСС.

«Ситуация не изменилась, слава Богу, тихо и спокойно», — заявил он.

Рогов уточнил, что украинские военные за последнюю неделю обстреляли пригород Токмака, Молочанска, Веселого и Мелитополя. По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводят обстрелы средней интенсивности.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что США и Украина готовы принести в жертву своим политическим амбициям безопасность на Запорожской атомной электростанции. Он отметил, что они полностью игнорируют интересы безопасности крупнейшей в Европе атомной станции.