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07:31, 2 апреля 2023Спорт

Фитнес-тренер назвала главные ошибки при работе над мышцами пресса

Фитнес-тренер назвала сокращение мышц на вдохе главной ошибкой при работе над прессом

Фото: Bruce Mars / Unsplash

Мастер спорта по спортивной акробатике и фитнес-тренер Яна Никоненко в беседе с корреспондентом «Ленты.ру» рассказала о главных ошибках, которые допускают люди во время работы над мышцами пресса.

Основной ошибкой она навала попытку во время упражнения сократить мышцы живота на вдохе, нужно обязательно делать это на выдохе. «Вторая ошибка — во время грудных сгибаний у человека часто болтается поясница. Мы всегда стараемся стабилизировать центр, поясничный отдел не должен ходить ходуном. Третья ошибка — попытка надуть живот во время мышечного сокращения, его нужно отставлять более-менее плоским, чтобы глубокие мышцы пресса удерживали брюшное давление», — отметила Никоненко.

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Фитнес-тренер также призвала не гнаться за красивыми «кубиками» на животе. «Нет у тебя этих "кубиков", ну и не надо! Ведь важно совсем другое: здоровое тело, хороший тонус мышц. Именно тонус, а не гипертонус, который мы часто видим у бодибилдеров. Мышцы у них нередко напряженные, перезабитые, а функцию свою не выполняют», — отметила специалист.

Ранее фитнес-тренер Екатерина Карина рассказала об опасности занятий в домашних условиях. Она рекомендовала хотя бы один раз сходить в зал и позаниматься с личным тренером.

Алексей Гусев
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