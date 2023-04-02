В России отреагировали на желание Украины переименовать Севастополь

Депутат Новиков счел желание Украины переименовать Севастополь проявлением беспомощности

Предложение секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова переименовать Севастополь выглядит как проявление беспомощности. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов предложил переименовать Севастополь в «объект № 6». Он добавил, что Верховная Рада Украины позже примет решение о новом названии города. По его мнению, подобная мера позволит уничтожить все существующие на сегодняшний день исторические ассоциации Севастополя с городом русской воинской славы.

Очень логичное решение. Поскольку президентом Украины с некоторых пор стал представитель шоу-бизнеса, то такого рода заявления для команды клоунов выглядят вполне обоснованно Дмитрий Новиков депутат Госдумы

«Довольно сложно себе представить, как они собираются достигать своих целей. То, что они между собой перестанут называть город его нынешним и в то же время историческим именем, никак не повлияет на течение жизни в самом Севастополе, на роль Черноморской базы русского флота и на его историческое значение. Это никак не повлияет на то, что жители этого города проживают в Севастополе и гордятся и самим городом, и его названием, и его историей», — отметил Новиков, комментируя слова Данилова.

Все это выглядит как проявление беспомощности, убежден депутат. Он добавил, что секретарь СНБО Украины Алексей Данилов и президент Украины Владимир Зеленский уже не могут ничего изменить.

«Поэтому им остается только заниматься тем пиаром, который стал неотъемлемой частью деятельности команды Зеленского. Все, что может хоть на несколько минут привлечь внимание в антироссийском контексте, изобретается, конструируется, сочиняется. Это событие из того же ряда. Никак иначе рассматривать его просто нет смысла», — заключил собеседник «Ленты.ру».

В марте президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру страны Денису Шмыгалю «тщательно проработать» вопрос переименования России в Московию.