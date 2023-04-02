Македонская православная церковь отказалась сослужить с раскольниками из ПЦУ

Македонская православная церковь отказалась сослужить с раскольничьей ПЦУ

Македонская православная церковь — Охридская архиепископия (МПЦ-ОА) приняла решение не сослужить с архиереями раскольничьей Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом РИА Новости сообщил источник в Русской православной церкви.

По его словам, сослужение запрещено с 28 марта до прояснения канонического статуса ПЦУ.

Синод Русской православной церкви признал Македонскую православную церковь – Охридскую архиепископию автокефальной церковью 25 августа 2022 года.

В начале 2019 года на Украине, где ранее действовала только одна каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП), произошел церковный раскол. Православные раскольнические движения образовали ПЦУ, получившую впоследствии томос об автокефалии. Большинство православных церквей мира, в том числе Русская православная церковь (РПЦ), не признали ее.

1 апреля Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла в разжигании религиозной розни и работе на Россию. После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев издевается и глумится над православием. При этом дипломат отметила, что насилие над религией на Украине проходит при безмолвном потворстве цивилизованного Запада.