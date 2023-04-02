Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:40, 2 апреля 2023Мир

Македонская православная церковь отказалась сослужить с раскольниками из ПЦУ

Македонская православная церковь отказалась сослужить с раскольничьей ПЦУ

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Македонская православная церковь — Охридская архиепископия (МПЦ-ОА) приняла решение не сослужить с архиереями раскольничьей Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом РИА Новости сообщил источник в Русской православной церкви.

По его словам, сослужение запрещено с 28 марта до прояснения канонического статуса ПЦУ.

Синод Русской православной церкви признал Македонскую православную церковь – Охридскую архиепископию автокефальной церковью 25 августа 2022 года.

В начале 2019 года на Украине, где ранее действовала только одна каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП), произошел церковный раскол. Православные раскольнические движения образовали ПЦУ, получившую впоследствии томос об автокефалии. Большинство православных церквей мира, в том числе Русская православная церковь (РПЦ), не признали ее.

1 апреля Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла в разжигании религиозной розни и работе на Россию. После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев издевается и глумится над православием. При этом дипломат отметила, что насилие над религией на Украине проходит при безмолвном потворстве цивилизованного Запада.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Суд отправил митрополита Павла под домашний арест на два месяца
В Польше заявили о неэффективности механизма изоляции России
Врач рассказал об опасности сухих шампуней с бензолом
Врач предупредила об опасности популярного препарата для похудения
Полковник рассказал о двух направлениях для контратаки ВСУ
Комбат ДНР сообщил об отбивших атаку ВСУ бывших украинских полицейских
Киев решил принудительно эвакуировать детей из Славянска
В Британии предупредили о риске роста преступности из-за вооружения с Украины
WSJ обратилась к российским властям с требованием освободить журналиста
Македонская православная церковь отказалась сослужить с раскольниками из ПЦУ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.