Чемпионка Уимблдона оценила решение вернуть россиян на турнир

Чемпионка Уимблдона-2022 Рыбакина поддержала решение вернуть россиян на турнир в 2023 году

Чемпионка Уимблдона-2022 Елена Рыбакина оценила решение вернуть россиян и белорусов на турнир в 2023 году. Ее слова приводит Reuters.

Казахстанская теннисистка, которая до 2018 года представляла сборную России, поддержала решение о допуске спортсменов из этих двух стран. «Они играли в таком [нейтральном] статусе на всех турнирах. Уимблдон был единственным турниром "Большого шлема", на который их не пустили», — сказала она.

31 марта Ассоциация лаун-тенниса (LTA), организующая Уимблдон, назвала условия допуска российских и белорусских спортсменов на турнир. Среди них был пункт о том, что в соревнованиях не смогут принять участие теннисисты, получающие государственное финансирование, под которым понимается в том числе спонсорская поддержка со стороны компаний, находящихся под управлением властей России и Белоруссии.

Весной 2022 года российских теннисистов отказались допускать к турнирам в Великобритании, из-за чего отечественные спортсмены были вынуждены пропустить Уимблдон. На других соревнованиях Ассоциации теннисистов-профессионалов и Женской теннисной ассоциации россияне выступают в нейтральном статусе.

