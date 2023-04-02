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23:39, 2 апреля 2023Мир

Захарова указала на отсутствие реакции Запада на убийство военкора Татарского

Захарова: отсутствие реакции Запада на убийство военкора Татарского «говорит само за себя»
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что отсутствие реакции стран Запада на гибель военного корреспондента Владлена Татарского в результате взрыва в кафе в Петербурге, «говорит само за себя». Ее слова приводятся на сайте ведомстве.

По ее словам, недавно западные государства боролись с экстремизмом и терроризмом. Она отметила, что Запад «шел единым фронтом по Парижу» в защиту журналистов, в отношении которых были совершены теракты.

«Сегодня отсутствие реакции в Белом доме, на Даунинг-стрит, в Елисейском дворце и так далее <...> говорит само за себя», — заявила Захарова.

О происшествии стало известно в воскресенье, 2 апреля. По предварительным данным, бомбу в кафе пронесла девушка. Она спрятала ее в статуэтку, которую позже подарила проводившему в заведении встречу военкору Владлену Татарскому.

Следственный комитет России по факту гибели Татарского возбудил уголовное дело по статье «Убийство» УК России.

По предварительной информации, причиной взрыва стало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами.

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Марина Совина
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