В Кремле заявили о праве превентивного использования армии

Песков заявил о праве превентивного использования армии из-за событий вокруг России

Россия будет иметь право на превентивное использование Вооруженных сил (ВС) из-за развернувшихся агрессивных событий вокруг нее. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

Так представитель Кремля прокомментировал принятие обновленной Концепции внешней политики России. По его словам, практика превентивного использования армии широко применяется в мире. В первую очередь речь идет о странах коллективного Запада.

«Развитие событий, агрессивное развитие событий вокруг нас как раз делает необходимым то, чтобы мы оставляли также за собой такое право», — заключил Песков.

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении обновленной Концепции внешней политики Российской Федерации. Глава государства объявил об этом на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности России.