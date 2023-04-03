Стало известно о госпитализации подозреваемой во взрыве в петербургском кафе

«Известия»: подозреваемая во взрыве в петербургском кафе находится в больнице

Девушка, которая вручила военному корреспонденту Владлену Татарскому статуэтку перед взрывом в кафе в Санкт-Петербурге, по предварительным данным, находится в больнице. Об сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

«Предполагаемая подозреваемая в причастности к взрыву на творческом вечере Владлена Татарского находится в одной из петербургских больниц», — сообщил собеседник издания. Информации о состоянии девушки на данный момент нет.

Ранее сообщалось, что в Петербурге задержали подозреваемую в причастности к убийству Татарского. По данным «Интерфакса», у следствия есть основания полагать, что жительница Петербурга Дарья Трепова принесла в кафе коробку с бюстом военкора, в который было вмонтировано взрывное устройство.

О происшествии стало известно в воскресенье, 2 апреля. Следственный комитет России по факту гибели военкора возбудил уголовное дело по статье «Убийство» УК России.