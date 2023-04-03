Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
02:13, 3 апреля 2023Силовые структуры

Стало известно о госпитализации подозреваемой во взрыве в петербургском кафе

«Известия»: подозреваемая во взрыве в петербургском кафе находится в больнице

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Девушка, которая вручила военному корреспонденту Владлену Татарскому статуэтку перед взрывом в кафе в Санкт-Петербурге, по предварительным данным, находится в больнице. Об сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

«Предполагаемая подозреваемая в причастности к взрыву на творческом вечере Владлена Татарского находится в одной из петербургских больниц», — сообщил собеседник издания. Информации о состоянии девушки на данный момент нет.

Ранее сообщалось, что в Петербурге задержали подозреваемую в причастности к убийству Татарского. По данным «Интерфакса», у следствия есть основания полагать, что жительница Петербурга Дарья Трепова принесла в кафе коробку с бюстом военкора, в который было вмонтировано взрывное устройство.

О происшествии стало известно в воскресенье, 2 апреля. Следственный комитет России по факту гибели военкора возбудил уголовное дело по статье «Убийство» УК России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Над администрацией Артемовска подняли флаг России
В МИД прокомментировали захват Киево-Печерской лавры
Пользователи сети вспомнили первый ночной автокинотеатр в Москве
В МИД назвали виновного в расколе православия на Украине
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Стало известно о госпитализации подозреваемой во взрыве в петербургском кафе
В Париже прошло голосование о запрете электросамокатов
Пристрастившегося к сырому мясу и тестикулам мужчину прозвали «Королем яичек»
В Вашингтоне призвали снизить эскалацию в отношениях с КНР
Психолог перечислила четыре способа справиться с «весенним обострением»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.