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09:50, 3 апреля 2023Спорт

Медведев возглавил чемпионскую гонку АТР

Россиянин Даниил Медведев возглавил чемпионскую гонку АТР после победы на турнире в Майами

Фото: Mike Frey / USA Today Sports / Reuters

Россиянин Даниил Медведев возглавил чемпионскую гонку Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Обновленный список размещен на сайте организации.

27-летний спортсмен в 2023 году заработал 3030 очков. Вслед за ним располагаются серб Новак Джокович с 2430 очками и испанец Карлос Алькарас с 1910 очками.

В 2023 году Медведев выиграл четыре турнира из пяти. Он стал победителем на соревнованиях в Дубае, Роттердаме, Дохе и Майами. На турнире в Индиан-Уэллсе россиянин дошел до финала, где уступил Алькарасу.

Медведев занимает четвертую строку в рейтинге АТР и остается первой ракеткой России. В 2022 году он на протяжении 16 недель с перерывом был лидером списка.

Дарья Коршунова
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