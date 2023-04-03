Россиянин Даниил Медведев возглавил чемпионскую гонку АТР после победы на турнире в Майами

Россиянин Даниил Медведев возглавил чемпионскую гонку Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Обновленный список размещен на сайте организации.

27-летний спортсмен в 2023 году заработал 3030 очков. Вслед за ним располагаются серб Новак Джокович с 2430 очками и испанец Карлос Алькарас с 1910 очками.

В 2023 году Медведев выиграл четыре турнира из пяти. Он стал победителем на соревнованиях в Дубае, Роттердаме, Дохе и Майами. На турнире в Индиан-Уэллсе россиянин дошел до финала, где уступил Алькарасу.

Медведев занимает четвертую строку в рейтинге АТР и остается первой ракеткой России. В 2022 году он на протяжении 16 недель с перерывом был лидером списка.